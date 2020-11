Bitter: Judo-EM ist für Scoccimarro schon vorbei

Dann war Scoccimarro an der Reihe. Endlich, nach langen 272 Tagen war ihre Corona-bedingte Wettkampf-Pause beendet. Das Judo-Ass des MTV Vorsfelde startete dynamisch in den Kampf, war die aktivere Athletin. Doch eine Wertung kassierte die Russin nicht. Das Duell wurde zum Geduldsspiel. Auch nach Ablauf der regulären Kampfzeit von vier Minuten hatten sich weder Scoccimarro noch Taimazova einen Vorteil verschafft, so ging's in den Golden Score - und der schien kein Ende zu nehmen.

Fast fünf weitere Minuten bekämpften sich die Lessienerin und Taimazova, dann kassierte Scoccimarro zwar keine Wertung, sondern die entscheidende Bestrafung. Der Kampf war nach insgesamt 8:52 Minuten verloren, und die EM damit schon vorbei.