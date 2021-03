Bitter! Lena Osterkamp verpasst im Einer die Chance auf Olympia

Lena Osterkamp hat alles in diese Rennen gelegt auf dem Fühlinger See in Köln. Es hat beim internen Wettkampf des Deutschen Ruderverbandes (DRV) aber nicht gereicht für die 23-jährige Maschinenbaustudentin vom DRC Hannover. Sie verpasste den freien Platz im Einer für die Olympiaqualifikation im Mai.

Bei der ersten Wettfahrt am Mittwoch fuhr Osterkamp auf Platz vier, auch in der zweiten landete sie auf diesem Rang. Die Chance auf Tokio erkämpfte sich Alexandra Förster aus Meschede – sie gehört noch zum U19-Kader.