Bittere Gewissheit: VfB-Handballer müssen für ein Jahr auf Meurer verzichten

Beim 26:25-Sieg im Spitzenspiel gegen den MTV Braunschweig II vor etwas mehr als einer Woche passierte es: Meurer landete nach einem Schubser unglücklich, Trainer Mike Knobbe hatte sofort die Ahnung, dass es wohl das Kreuzband erwischt hatte. Die Diagnose ist noch schlimmer, erklärt Meurer: „Ich habe mir im rechten Knie das Kreuzband, das Außenband und den Außenmeniskus gerissen.“

Am 10. März wird Meurer in einer Spezialklinik in Stuttgart, in der etliche Handballprofis ihre lädierten Knie behandeln lassen, operiert – danach steht ein Jahr Zwangspause an. „Ich kann erst zum Ende der kommenden Saison wieder eingreifen“, so Meurer, der aber sofort durchblicken lässt, was sein Team ohne ihn erreichen soll: „Hoffentlich spielen wir dann in der Oberliga. Unsere Chancen auf den Aufstieg stehen wirklich sehr gut, wir dürfen das jetzt nicht mehr aus der Hand geben.“