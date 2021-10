Bittere Heimpleite! Dynamo Dresden unterliegt Sandhausen mit 0:1

DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Hat im ersten Durchgang denkbar wenig zu tun, da der SVS keine wirklich gefährlichen Chancen durchbringt. Spielt aber hinten schön mit und unterstützt so seine Vordermänner. Beim Schuss von Esswein in der 42. Minute gänzlich ohne Probleme. Beim Volleyschuss von Ex-Dynamo Testroet zum 0:1 in der 50. Minute dann allerdings ohne Chance. Insgesamt ein relativ ruhiger Arbeitstag für Dynamos Nummer 1, die bei einem gegnerischen Konter in der Nachspielzeit gegen Soukou wenigstens den knappen Rückstand festhält. Note: 3 ©