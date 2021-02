Bittere Nachricht: FC Bayern muss vorerst auf Serge Gnabry verzichten

Eine bittere Nachricht hatte der FC Bayern am Freitag im Gepäck! Nach der Rückkehr von der Klub-WM in Katar ist nun klar, dass Offensivspieler Serge Gnabry mit einem Muskelfaserriss vorerst fehlen wird. Das Bundesliga-Spiel am Montag gegen Arminia Bielefeld wird ohne den deutschen Nationalspieler stattfinden. Beim 1:0-Sieg im Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Vertreter Tigres UNAL habe sich Gnabry die Verletzung im Oberschenkel zugezogen, teilte der Rekordmeister am Freitag mit.

