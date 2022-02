Bittere Nachricht für BVB: Monatelange Pause für Abwehrspieler Thomas Meunier

Borussia Dortmund muss den nächsten schweren personellen Rückschlag verkraften. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, hat sich Thomas Meunier im Europa-League-Spiel bei den Glasgow Rangers am vergangenen Donnerstag (2:2) eine Sehne an der Oberschenkelrückseite gerissen. Dies ergaben eingehende Untersuchungen. Der belgische Nationalspieler wird dem BVB damit lange nicht zur Verfügung stehen, Nach Angaben des DFB-Pokalsiegers wird er "im März und April definitiv" fehlen.

Anzeige