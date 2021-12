Bittere Niederlage im Herzschlagfinale: HC Elbflorenz verpasst weiteren Derby-Sieg

Dresden. Einen Tag vor Heiligabend wollten sich die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz den zweiten Derbysieg in Folge auf den Gabentisch legen. Doch daraus wurde nichts. Nach dem Sieg gegen Eisenach kassierte das Team von Trainer Rico Göde beim Dessau-Roßlauer HV eine bittere und äußerst knappe 29:30-Niederlage (12:15). Besonders tragisch: Nils Kretschmer, an diesem Abend mit zehn Toren der erfolgreichste und auffälligste Spieler bei den Dresdnern, traf Sekunden vor dem Ende nur den Pfosten. Anzeige

Gastgeber wild entschlossen

So vergaben die HCE-Männer noch die letzte Chance zumindest auf einen Punkt. Allerdings hatten sie das gesamte Spiel immer wieder mit ein, zwei oder sogar drei Toren zurückgelegen. Am zweiten Feiertag empfangen die Göde-Männer dann mit Eintracht Hagen den Tabellenzweiten in heimischer Arena (17 Uhr).

Schon in den ersten Minuten zeigten sich die Gastgeber vor 752 Zuschauern wild entschlossen, ihre Negativserie (sechs sieglose Spiele) zu beenden. Nach fünf Minuten führte das Team des erfahrenen Trainers Uwe Jungandreas mit 2:0. Angeführt von Nils Kretschmer und Marek Vanco kämpften sich die Dresdner jedoch heran, und gingen ihrerseits mit 6:5 (12.) in Front. Bis zum 12:12 in der 27. Minute entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Doch unmittelbar vor der Pause unterliefen den Gästen leichte Fehler und so ging Dessau mit einem Drei-Tore-Polster in die Pause.

Rico Göde fand sicher die richtigen Worte in der Kabine. Zumindest kam seine Mannschaft voller Power zurück auf die Platte. Mit sehenswertem Tempospiel verkürzten die Göde-Männer den Rückstand auf ein Tor (15:16/33.). Aber die Hausherren blieben die Antwort nicht schuldig. Sie zogen erneut auf drei Tore davon. Unglücklicherweise knallte ein Siebenmeter von Nils Kretschmer auch noch an die Latte. Aber die Elbestädter steckten nicht auf. Mit einer inzwischen sehr offensiven, weit nach vorn gezogenen Abwehr bereiteten sie dem Gegner doch einige Probleme.

Ohne Abwehrchef in die Schlussphase

Und so bissen sich die Göde-Schützlinge, die weiter auf schnelle Gegenstöße setzten, Tor um Tor wieder heran. Als Oskar Emanuel der 21:21-Ausgleich gelang, warf Uwe Jungandreas den grünen Karton. Beim nächsten Wurf der Gäste traf Oskar Emanuel auch nur die Latte, während es auf der Gegenseite sein Bruder Max besser machte und die Sachsen-Anhalter wieder mit 22:21 (47.) in Führung brachte. Nun ging es immer hin und her.