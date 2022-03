Bittere Pille für Besucher: Dresdner Rennverein erhöht die Eintrittspreise

Dresden. In Krefeld startet an diesem Wochenende die neue Galoppsport-Saison. Die Dresdner Turffans müssen sich bis zum ersten Renntag auf der traditionsreichen Bahn in Seidnitz noch ein wenig gedulden. Der Aufgalopp erfolgt erst am 7. Mai mit dem Renntag der Dresdner Sportvereine. Jetzt hat sich der Rennverein zudem dazu entschlossen, noch eine weitere Veranstaltung am 22. Oktober durchzuführen und damit wieder sieben Renntage anzubieten. Anzeige

„Bisher war es aufgrund der Verteilung der Renntage in Deutschland für uns schwierig, einen weiteren Renntag in Dresden einzuschieben“, erklärt dazu DRV-Präsident Michael Becker. „Wir haben aber gemeinsam mit der Geschäftsführung noch einmal die Köpfe zusammengesteckt und nach einer Möglichkeit gesucht, einen weiteren Termin zu finden. Wir wollen den Bedürfnissen der Aktiven und Besitzer im Osten gerecht werden und freuen uns daher sehr, dass wir ihnen nun eine zusätzliche Gelegenheit bieten können, ihre Pferde an den Start zu schicken“, so Becker. Und dieser Herbstrenntag soll ganz im Zeichen des 100. Dresdner Steherausgleiches stehen, der in diesem Jahr wieder traditionell vom Buchmacher Albers aus Hannover präsentiert wird.