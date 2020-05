Bittere Pille für RB Leipzig: Yussuf Poulsen fällt bis auf Weiteres aus

Leipzig. Auf diese Botschaft der medizinischen Abteilung hätte RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann sicher gern verzichtet. Denn er kann in den nächsten Partien nicht auf Yussuf Poulsen setzen. Nach SPORTBUZZER-Informationen verletzte sich der Däne ausgerechnet bei seinem Jubiläumsspiel, dem 5:0-Sieg in Mainz. Eine noch am Montag durchgeführte MRT-Untersuchung ergab: Bänderdehnung im rechten Sprunggelenk, zwei bis drei Wochen Pause. Der Club bestätigte die Verletzung am Abend offiziell.