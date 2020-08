Bei Hermanns Trainer-Ausstand: TKH-Faustballer lassen DM-Chance liegen

Irgendwann war der Frust der TKH-Faustballer über die verpasste DM-Endrunde weggespült. „Den Kopf habe ich gestern Abend freigemacht“, sagte Aaron Dumke Sonntagmittag, als er die TKH-Damenmannschaft bei ihrer Platzierungsrunde als Co-Trainer betreute. „Aber die Enttäuschung ist schon noch da“, sagte Dumke, der am Samstagnachmittag mit seinem Team dreimal als Verlierer vom Platz an der Hasenheide in Kirchrode geschlichen war. Der scheidende Trainer Ole Hermanns musste viel trösten und Schultern klopfen. „Es war so eine einfache Chance, zur DM zu kommen. Das kommt so schnell nicht wieder. Wir haben die ­Chance nicht genutzt. Das ist sehr schade“, sagte Dumke.

TKH lässt Coolness vermissen Gastgeber TKH drehte im ersten Spiel nach dem knapp verlorenen ersten Satz (10:12) gegen den VfL Kellinghusen richtig auf und lag mit 2:1 vorn. Beim 10:8 im vierten Satz hatte das Hermanns-Team sogar zwei Matchbälle – vergab sie aber. Kellinghusen schnappte sich den Durchgang noch mit 15:13 und glich zum 2:2 aus. Den entscheidenden Satz verlor Hannover mit 5:11. „Wir sind einfach nicht cool geblieben“, erklärte Hermanns. Und: „Es sollte nicht sein.“ "Wir haben den mehr als 200 Zuschauern etwas geboten" Aber es gab ja noch die zweite Chance gegen den TSV Hagen, der sein erstes Spiel ebenfalls gegen Kellinghusen verloren hatte. Doch auch gegen Hagen reichte es nicht, trotz starker Moral. Nach 0:2-Satzrückstand verkürzte der TKH auf 1:2. Im vierten Durchgang war beim 10:10 alles offen. Wieder fehlte in der Sommerhitze der kühle Kopf, Hagen setzte sich mit 12:10 durch, gewann das Spiel mit 3:1 und fährt zur Endrunde nach Kellinghusen (5. und 6. September). Hermanns, der auf einen Einsatz als Spielertrainer verzichten konnte, lobte dennoch sein Team: „Wir haben den mehr als 200 Zuschauern etwas geboten. Das war schon eine Genugtuung. Schließlich waren wir alle froh, dass wir überhaupt spielen konnten.“ So hatte Dumke denn auch „lange nicht mehr so ein Kribbeln verspürt“, es war sein erster Feldeinsatz in diesem Jahr.

Zelten mit den Gegnern Im Platzierungsspiel um Rang fünf gegen den TV Brettorf war beim TKH „dann etwas die Luft raus“, wie Hermanns zugab. „Da waren die Köpfe unten.“ Hannover verlor mit 1:3. Das bedeutet in der Endabrechnung der zerstückelten Corona-Saison Bundesliga-Platz sechs. Der TKH betrieb dann einfach aktive Frustbewältigung – mit Gegner Hagen. Beide Teams gingen gemeinsam essen und zelteten anschließend auf dem TKH-Platz. Bei Faustballern ist das gang und gäbe.