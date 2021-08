Bittere Pille: Herren von Blau-Weiß Blasewitz verlieren gegen Nikolassee

Dresden. Der Tabellenführer der Tennis-Ostliga der Herren Blau-Weiß Blasewitz musste am Sonntag eine ganz bittere Pille schlucken. Denn das Spitzenspiel wurde auf der Anlage im Waldpark gegen den Tabellenzweiten Grün-Weiß Nikolassee überraschend mit 4:5 verloren und danach war die Enttäuschung natürlich riesengroß – zumal der Tabellendritte RC Sport Leipzig sein Spiel beim Berliner SV 92 klar mit 8:1 gewann. Damit gehen nun drei Mannschaften an der Spitze punktgleich mit je 8:2 Punkten in die letzten zwei Spieltage. Durch die besseren kleinen Punkte haben zwar die Dresdner die Nase weiter vor Grün-Weiß Nikolassee und RC Sport Leipzig knapp vorn, doch der Titel- und Aufstiegskampf zur Regionalliga Südost ist nun wieder völlig offen. Anzeige

Noch nichts verloren

Das Spiel verloren die Blasewitzer praktisch schon in den Einzeln. Nur die beiden ausländischen Profis waren wie in all den Spielen zuvor sichere Punktebringer. Der Slowake Juraj Masar und der Tscheche Michal Franek, ein Blasewitzer Urgestein, punkteten für die Gastgeber. Dabei war schon von vornherein klar, dass das Fehlen von Routinier Mark Tanz die Mannschaft in diesem schweren Spiel arg schwächen würde. Der sechsfache Landesmeister zog sich bei einem Turnier in Hamburg eine Verletzung zu, die seinen Einsatz nicht möglich machte.

Doch auch der Blasewitzer Cheftrainer Oliver Trott war maßlos enttäuscht, dass keiner der vier heimischen Spieler zumindest einen dritten Einzelpunkt holen konnte. Denn der frischgebackene sächsische Landesmeister Fynn Sieckmann, Paul-Philipp Schön sowie die beiden Nachwuchshoffnungen Michael Malkin und Bruno Johannes verloren ihre Einzel. Damit gingen die Blasewitzer mit einem 2:4-Rückstand in die Doppel, und der ist im Tennis nur schwer aufzuholen.