Bittere Wertung kostet Kampfsportler Ögüt die nächste WM-Medaille

Eigentlich erlebt Yavuz Ögüt (VfL Wolfsburg) bei der WM im Brazilian Jiu Jitsu in Las Vegas oft goldene Zeiten. Doch diesmal war in den USA bereits im Viertelfinale Endstation. Aufgrund einer Wertung, die nicht Ögüt, sondern zu seinem Erstaunen Kontrahent Anthony Duncan erhalten hatte.

„Anthony hat einen sehr unbeliebten Stil. Er wartet eigentlich nur auf einen Fehler seines Gegners, um dann seinen Punktevorsprung über die Zeit zu bringen“, so Ögüt. Der VfLer machte von Beginn an Druck, sicherte sich die Führung. Doch dann: „Bei einem weiteren Angriff und dem Versuch, ihn zu Boden zu bringen, entschied der Ringrichter zur Verwunderung aller Anwesenden, dass Duncan die zwei Punkte bekam!“ Da auf der Matte das Reden verboten ist – ansonsten gibt es Strafpunkte - „musste ich diese bittere Pille schlucken. Mein Gegner tat dann das, was er am besten kann: Klammern und seine Punkte über die Zeit bringen.“

Duncan störte auch eine Ermahnung wegen Passivität nicht, Ögüt war aus der WM ausgeschieden. „In Las Vegas konnte ich die letzten Jahre immer ordentlich Gold scheffeln, diesmal ging ich leider mit leeren Händen wieder heim...“ Den Kopf in den Sand zu stecken bringe aber nichts. Die nächste große Herausforderung steht bereits in drei Wochen an: Dann geht es um den Titel North American Master.