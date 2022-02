Bitterer Nackenschlag kurz vor Schluss: Chemie Leipzig verliert Partie bei Lichtenberg

Berlin. Chemie und das Verletzungspech: In Lichtenberg traten die Leutzscher mit dem allerletzten Aufgebot an. Mit Jonas Janke, Simran Dhaliwal und Tom Müller standen drei blutjunge Abwehrspieler in den Reihen der BSG, plus Ben Keßler in der Innenverteidigung spielte damit die jüngste Abwehrreihe aller Zeiten auf dem Rasen. Weil kurzfristig auch noch Alex Bury (Schulter) und Timo Mauer (Knie) ausfielen, Kapitän Stefan Karau und Paul Horschig die jeweils fünfte Gelbe Karte erhielten, begannen in der ersten Elf auch Neuzugang Anes Osmanoski und Benny Schmidt, der Chemie als Kapitän aufs Feld führte. Auf der Bank saßen Manu Wajer (erst einige wenige Tage im Training), Neuzugang Isidor Akpeko und etwas überraschend Tarik Reinhardt sowie der A-Jugend-Torwart Till Valentin Jagodzik. Stammtorwart Benny Bellot konnte sich noch nicht aus seiner Corona-Quarantäne befreien, wenigstens Miro Jagatic hatte sich aus der Quarantäne freigetestet und düste dem Mannschaftsbus hinterher.

