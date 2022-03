Bitterer Rückschlag für Rafael Nadal: Rekord-Grand-Slam-Sieger muss wochenlang pausieren

Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal muss nach seinem starken Saisonstart vier bis sechs Wochen pausieren und verpasst voraussichtlich den Auftakt der Tennis-Sandplatzsaison. Der Australian-Open-Champion habe sich in Indian Wells eine Stressfraktur einer Rippe zugezogen, twitterte Nadal am Dienstag: "Das sind keine guten Nachrichten und ich habe das nicht erwartet." Er sei "deprimiert und traurig", weil er gut in die Saison gut gestartet sei.

Der 35-Jährige hatte nach seiner Finalniederlage gegen den Amerikaner Taylor Fritz beim Masters-1000-Turnier am vergangenen Sonntag in Kalifornien von Problemen bei der Atmung berichtet. Nach der Rückkehr nach Spanien ließ er sich genauer untersuchen. Die erneute Verletzung und Zwangspause ist für den Sandplatzspezialisten ein Rückschlag für die Vorbereitung auf die French Open. Das Vorbereitungsturnier in Barcelona, das er zwölfmal gewann, beginnt am 18. April und dürfte voraussichtlich ohne ihn stattfinden. Die French Open in Paris stehen ab dem 22. Mai an. In Paris hat der Linkshänder 13 Mal triumphiert.