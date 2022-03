Beim großen Finale der slowenischen Flugshow blieb den deutschen Skispringern um Topathlet Karl Geiger in der Sonne von Planica nur die Zuschauerrolle. Als Zwölfter war Geiger an einem gebrauchten Tag der DSV-Adler der beste deutsche Skispringer und kann seinen Traum vom Gesamtweltcupsieg für diese Saison nun fast sicher abhaken. "Ich glaube, es wäre nicht realistisch, wenn man da noch dran festhalten würde", sagte Geiger in der ARD.

