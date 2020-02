Bitteres 2:3 im Kellerduell! MTV Gifhorn steht kurz vorm Abstieg

Angst vor der eigenen Courage?

Jedem, der es mit dem MTV hält, war vor dem Duell klar: Nur ein Sieg beim bis dato Vorletzten könnte dem Schlusslicht aus Gifhorn auf dem Weg zum Nicht-Abstieg helfen. Und zum Start sah es auch noch richtig gut aus für den heimischen Verbandsligisten! In einem knappen ersten Satz setzten sich die Schwarz-Gelben durch, die Euphorie daraus trug sie schließlich auch zu einem recht deutlichen Erfolg im zweiten Abschnitt. Es war wohl die Angst vor der eigenen Courage, die ausgerechnet in der Crunch-Time des Spiels dann zu einem Leistungs-Einbruch führte. Was in den Auftaktsätzen noch prima funktionierte, klappte nun nicht mehr. „Dass wir den dritten Satz verlieren, ist okay. Aber, warum wir dann im vierten völlig neben der Spur agieren, ist mir unerklärlich“, haderte Metz. Positiv wiederum war die Trendwende seiner Mannschaft im Tie-Break, als sie sich trotz zwischenzeitlichen 0:6-Rückstands sogar einen Matchball noch erspielte, diesen allerdings vergab.

Acht Punkte Rückstand auf die Relegation

Und so wanderten von den drei absolut möglichen Punkten nur einer aufs MTV-Konto. Dieser wird den Gifhornerinnen wohl nicht mehr helfen im Abstiegskampf. In der Tabelle bleiben sie nach dem zehnten Spiel ohne Sieg Letzter. Der direkte Nicht-Abstieg ist bereits nicht mehr erreichbar. Acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind zudem in den drei verbleibenden Spielen schier uneinholbar. Metz realistisch: „Die Chance ist immer noch da, wir wissen aber natürlich auch, dass diese fast nur rechnerisch besteht.“

MTV: Rohlfs, Witt, Gose, Thies, Diederich, Frölich, Vergé, Gawlak.