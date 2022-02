Bitteres Aus in Paris: Scoccimarro nach zwei Siegen am Knie verletzt

Bitteres Verletzungs-Aus für Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde beim Judo-Grand-Slam am Sonntag in Paris. Die Olympia-Fünfte der 70-Kilo-Klasse war als Mitfavoritin gestartet, am Ende war sie geknickt, musste das Halbfinale gegen die Japanerin Saki Niizoe abschenken und damit die Chance auf eine Medaille.

Anzeige

Nach einem mühsamen, aber verdienten Sieg gegen die Polin Katarzyna Sobierajska musste sich Scoccimarro mit der Lokalmatadorin Kaila Issoufi auseinandersetzen. Der frühere Palais Omnisports (heute Accor Arena), die Riesenhalle in Paris war gut besetzt - nach so vielen tristen Wettkämpfen unter Corona-Bedingungen in leeren Hallen war das ein Highlight. Das Publikum peitschte die Französin nach vorn, die Scoccimarro immer wieder in den Bodenkampf zwingen wollte. "Paris ist immer gut besucht", genoss auch die Lessienerin die Atmosphäre, verletzte sich aber bei einer Bodenaktion, dennoch bekam sie den Kampf gegen die Lokalmatadorin in den Griff, hatte aber spürbar Probleme mit dem rechten Bein, nachdem sie die erste Wertung gesetzt hatte. Sie brachte den Sieg über die Zeit, das lädierte Bein wirkte inzwischen auch wieder einigermaßen belastbar. Doch optimal war es nicht. Scoccimaro: "Zu ärgerlich. Ich hatte das Gefühl, ich hätte weiterkämpfen können. Aber der Bundestrainer hat Recht. Er sagte, ich solle es lassen, bevor es schlimmer wird." Aufgeben ist halt nicht die Sache von Kampfsport-Aktiven und schon gar nicht die der Sportlerin des MTV Vorsfelde.