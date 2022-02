Bayern-Chancen, PSG-Probleme, Favoriten: Bixente Lizarazu analysiert das Achtelfinale der Champions League

Bixente Lizarazu hat sich gut erholt. Nach knapp sechs Wochen Urlaub auf Tahiti ist er zurück in Paris. Im SPORTBUZZER-Interview blickt der Weltmeister von 1998 auf die Achtelfinal-Paarungen der Champions League, bei denen die 56 Jahre angewandte Auswärtstorregel nicht mehr greift. Heißt: Bei Torgleichheit geht es im Rückspiel ab jetzt immer in die Verlängerung. Lizarazu freut sich vor allem auf den Knaller zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid an diesem Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video), sowie auf das Duell seines Ex-Teams Bayern München bei RB Salzburg am Mittwoch (21 Uhr, DAZN). Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Lizarazu, PSG gegen Real Madrid ist sicherlich das Spiel schlechthin in dieser Woche. Was erwarten Sie besonders von den Parisern? Bixente Lizarazu (52): Wenn man sich die Formkurve beider Mannschaften anschaut, ist Real womöglich der leichte Favorit. Aber Paris ist in der Lage, bei einem solchen Spiel, wo die ganze Welt hinschaut, über sich hinauszuwachsen und sein unglaubliches Potenzial auszuschöpfen.



Was meinen Sie genau? Ergebnistechnisch läuft es sehr gut in dieser Saison, denn in der französischen Liga ist PSG mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze und wird Meister. In der Gruppenphase der Champions League lief es auch gut, bis auf die Niederlage bei Manchester City. Aber spielerisch läuft es nicht richtig rund.

Wie erklären Sie diese Mängel? Mauricio Pochettino tut sich schwer, die richtige Mischung zu finden. Die Abwehr hat große Probleme bei langen Bällen in den Rücken, und es fehlt an Kreativität und an Durchschlagskraft in der Offensive. Außerdem hat das Mittelfeld Schwierigkeiten beim Pressing des Gegners. Und der Angriff mit Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi hat bisher kaum zusammen gespielt – aufgrund von Verletzungen oder wegen Covid.

Wie bewerten Sie Messis erstes halbes PSG-Jahr? Auch er tut sich schwer, das merkt man. Man darf aber nicht vergessen, dass er 21 Jahre lang beim FC Barcelona ohne Unterbrechung unter Vertrag stand. Es ist unmöglich, in einer neuen Umgebung mit einer neuen Kultur und einer neuen Spielphilosophie sofort Fuß zu fassen. Nichtsdestotrotz erwartet man mehr Tore und mehr Vorlagen von ihm. Zuletzt bot er in der Ligue 1 bei Meister Lille eine starke Leistung. Er ist geholt worden, um PSG auf den Thron Europas zu führen. Ab sofort muss er auf der europäischen Bühne überzeugen.

Was sagen Sie zu den Bayern vor dem Duell mit Salzburg? Mir gefällt, was Julian Nagelsmann macht. Durch seine Akribie und seinen Eifer ist der FC Bayern taktisch noch flexibler und dadurch unberechenbarer geworden. Die Münchner sorgen für Spektakel und viel Unterhaltung. Das gefällt mir.

Wo hakt es noch in Ihren Augen bei den Bayern? In der Bundesliga kassieren die Münchner zu viele Tore. Wenn sie die Königsklasse in dieser Saison gewinnen wollen – und das Potenzial haben sie zweifelsohne – dann müssen sie kompakter und stabiler stehen. Da muss an den richtigen Schrauben gedreht werden. Ich bin optimistisch, dass es klappen wird.