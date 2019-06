Ex-Bayern-Star Bixente Lizarazu: "Der Frauen-Fußball hat sich stark verbessert"

Einst gehörte Bixente Lizarazu beim FC Bayern München zu den besten Außenverteidigern der Welt, heute arbeitet der frühere Profi als TV-Experte für das französische Fernsehen. Auch bei der Frauen-WM in Frankreich ist der im französischen Teil des Baskenlands geborene 49-Jährige im Einsatz und schwärmte nun im Interview mit der Bild über das Niveau des Turniers.

Lizarazu: "Einige Teams spielen wirklich guten Fußball"

"Ich freue mich, dass sich der Frauen-Fußball stark verbessert hat. Einige Teams spielen wirklich guten Fußball. Für mich ist es das gleiche Vergnügen, als wenn ich Männer-Fußball schaue", urteilte Lizarazu und betonte: "Natürlich hast du auch schlechte Spiele, die gibt es aber auch bei den Männern. Ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr bei der WM in Russland langweilige Spiele hatten." Während die US-Herren dort nicht einmal vertreten waren, gelten die Amerikanerinnen in Frankreich als Favoriten auf den Titel, müssen sich aber starker Konkurrenz stellen.

"Die USA sind das beste Team. Bei dieser WM gibt es sieben, acht gute Mannschaften. Dazu zähle ich auch Deutschland, Frankreich, Holland, England und Brasilien", erklärte Lizarazu. So dominant wie die US-Damen trat aber keine Mannschaft auf: Die Elf um Stars wie Alex Morgan oder Megan Rapinoe feierte in der Gruppenphase drei ungefährdete Siege ohne ein eigenes Gegentor und schoss dabei in einem Rekordspiel Thailand mit 13:0 ab.