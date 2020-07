Bizarre Geste für Jude Bellingham: Birmingham City vergibt Trikotnummer von BVB-Neuling nicht mehr

Große und ungewöhnliche Ehre für BVB-Neuzugang Jude Bellingham. Wie sein nunmehr ehemaliger Verein, der englische Zweitligist Birmingham City, am Donnerstag offiziell bekannt gab, wird die Trikotnummer des 17-Jährigen künftig nicht mehr an andere Spieler vergeben. Diese Geste ist oftmals nur Klublegenden vorbehalten, die ihre aktive Karriere beendet haben - zum Beispiel die Nummer 3 von Paolo Maldini beim AC Mailand oder die 10 von Diego Maradona beim SSC Neapel.

Nun wird diese Ehre einem Teenager zuteil, der sein Profidebüt vor weniger als einem Jahr feierte. Eine durchaus bizarre Aktion, denn der Teenager hatte weniger als ein Jahr für die Profis gespielt - zahlreiche Fans brachten in den sozialen Netzwerken ihren Ärger über die Aktion zum Ausdruck. Bellingham, der zur neuen Saison für eine Basis-Ablösesumme von 23 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselt und schon am 30. Juli zum ersten Mal beim Training erwartet wird, hatte am Mittwoch bei der 1:3-Niederlage gegen Derby County das letzte von insgesamt 44 Spielen für die Blues absolviert, die nur knapp den Klassenerhalt in der zweiten Liga erreichten. Bellingham war nach seiner Auswechslung in Tränen ausgebrochen und stand noch lange nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen des St. Andrew's Stadium.

Birmingham City: Bellingham ist zu "einer ikonischen Figur" geworden

"In einer sehr kurzen Zeit ist Jude zu einer ikonischen Figur der Blues geworden. Er hat gezeigt, was man mit Talent, harter Arbeit und Hingabe erreichen kann", schrieb der Klub in einem Statement. "Sein fürsorgliches, bescheidenes und engagiertes Auftreten neben dem Platz hat ihn zu einem eindrucksvollen Vorbild gemacht. Das Trikot mit der Nummer 22 ist zum Synonym für Jude geworden, seinem Aufstieg in die Profimannschaft im Alter von nur 16 Jahren und 38 Tagen und die genannten Qualitäten", hieß es weiter.

Als Klub sei man gemeinsam zu der Auffassung gelangt, "dass es angebracht wäre, seine Nummer künftig nicht mehr zu vergeben, um sich immer an einen von uns zu erinnern und andere zu inspirieren". Birmingham City hat eine schwache Saison gespielt, in der Jude Bellingham der einzige Lichtblick war. Der Klub hat große finanzielle Probleme, profitiert enorm von den Millionen, die der Transfer des Eigengewächses nun in die Kassen spült. Bellingham spielte seit seinem siebten Lebensjahr im Klub, durchlief in den vergangenen Jahren die eigene Jugend.

Bellingham über Birmingham City: "Ich liebe diesen Verein"

"Ich liebe den Verein und ich kann kaum verbergen, wie viel mir dieser Verein bedeutet. Ich hoffe, dass die Fans Spaß dabei hatten, mir beim Spielen zuzuschauen", sagte Bellingham in einem vom Klub am Mittwoch verbreiteten Interview. Der Verein werde "für immer einen riesigen Platz in meinem Herzen haben, weil es mein Verein ist und ich ein Fans dieses Vereins bin - und es war ein Privileg für diesen Klub zu spielen."