"Black Friday": Deftige Klatschen für Scorpions und Indians

Weiter im Takt ging erst etwas später im zweiten Drittel. Ex-Scorpions Sean Fischer (34.) traf zum 7:0, ehe Beach (19.) das 8:0 folgen ließ. Im Schlussdrittel, in dem Ansgar Preuß für Brett Jeager ins Tor rückte, konnte die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski an der Niederlage zwar nichts mehr abwenden, sie aber ein wenig erträglicher gestalten. Julian Airich (44.) und Tylon Gron (46.) sorgten für die zwei Ehrentreffer. Weil die Tilburg Trappers und die Saale Bulls Halle ihre Spiele gewannen, mussten die Scorpions den Kontakt zum Führungsduo der Nordstaffel etwas abreißen lassen.

Auch die Indians rutschen aus

Die Indians gerieten in Hamburg nach dem ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand. Der ECH besaß den besseren Start. Doch ausgerechnet in dieser besten Phase brachte Victor Östling (14.) die Crocodiles in Führung. Auch Harrison Reed (17.) überwand David Miserotti-Böttcher im Indians-Tor. Im zweiten Drittel ließen die Gäste eine 4:3-Überzahl ungenutzt, waren ohnehin im Powerplay weniger zwingend als die Hanseaten. Das nächste Tor fiel etwas später auf der anderen Seite. Carl Zimmermann (39.) gelang das 3:0. In der 51. Minute erhöhte Reed auf 4:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Reed (55.) gelang auch der 5:0-Endstand