"Blackout": Wolfsburg ist dran, dann trifft Recklinghausen zehn Mal in Folge

Fast-Punktgewinn beim HSC Hannover (30:31), starke 50 Minuten bei Top-Team SG Kirchhof 09 (20:29) - die jüngsten Auftritte machten Mut. Das galt auch für Wolfsburgs Start ins Nachholspiel (Recklinghausen hatte den ursprünglichen Termin wegen Corona-Fällen abgesagt). Der VfL lag 3:2 vorn (9.), hielt bis zum 8:8 (17.) das Remis. "Unsere Abwehr stand kompakt, im Angriff waren wir geduldig, haben das Spiel in die Breite gezogen", so Bült. Ein Beleg dafür: Eszter Tauker, die drei ihrer vier Tore in dieser Phase erzielte. "Das hat über Linksaußen gut geklappt", so der Coach.

Die jüngsten Spiele machten Hoffnung, die Leistungskurve ging nach oben. Und auch im letzten Drittliga-Heimspiel des Jahres waren die Handballerinnen des VfL Wolfsburg zwischenzeitlich dran - ehe der PSV Recklinghausen zehn Mal am Stück traf. "Unerklärlich", so VfL-Coach Oliver Bült. Am Ende des Sportjahres stand unterm Strich beim 19:32 (11:17) gegen den PSV die höchste Heimniederlage der Saison. 13 Tore Differenz hatte es für das punktlose Schlusslicht zuvor vor heimischer Kulisse nur beim 14:27 gegen den Königsborner SV am dritten Spieltag gegeben.

Doch die Gegnerinnen stellten sich aufs Wolfsburger Spiel ein. "Sie hatten individuell die besseren Lösungen, sind auch ein hohes Tempo gegangen", berichtet Bült. Und auch wenn der PSV zu den stärkeren Teams der Staffel gehöre, warum der Bruch im eigenen Spiel aber so heftig ausfiel, nur noch drei eigene Treffer bis zur Pause gelangen (Recklinghausen legte in diesem Zeitraum neun Tore nach, führte mit 17:11) - wieder mal ein Rätsel.

Allerdings: In der Pause richtete sich der VfL auf, kam mit Wucht aus der Kabine. Vier Tore in weniger als drei Minuten machten das Match wieder offen - 15:17 (36.). Recklinghausen wackelte, aber Wolfsburg fiel. "Ein Blackout", so der Trainer. Keine Breite mehr im Angriff, schlechte Rückzugsbewegung, technische Fehler, keine Glanzparaden, jeder Abpraller landete beim Gegner. "Das macht einen ärgerlich. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand, haben die gegnerische Keeperin zur Heldin geworfen", sagte Bült, der sich auch fragte: "Warum passiert uns so etwas wieder zu Hause?" Zehn Tore erzielten die Gäste am Stück, die Grün-Weißen hatten rund 15 Minuten Ladehemmung, lagen danach mit 15:27 (51.) hoffnungslos hinten. Die Partie war gelaufen.

Wolfsburg kommt am Montag noch einmal zu einen lockeren Training zusammen, dann geht's in die Winterpause, ehe am 3. Januar die erste Einheit 2022 ansteht. Das erste Spiel im neuen Jahr steigt am 22. Januar (19 Uhr) gegen den TV Hannover-Badenstedt. "Vielleicht machen wir davor noch ein Trainingslager", so Bült.

VfL: Ruppelt, Friede - Bielfeld, Matte, Neumann (2), Kusian (4/1), Wöhner (2), Holzkamp, Fanslau (3), Witzke (4), Liebing, Tauker (4), Meyer, Kosub.