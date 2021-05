Blamable erste Hälfte kostet RB Leipzig den DFB-Pokal - 1:4-Niederlage gegen Dortmund

Berlin. Sie wollten den ersten großen Titel der Club-Historie. Sie sind trotz jüngerer Misserfolgsserie gegen den BVB frohen Mutes nach Berlin gefahren. Sie hatten 34 verschiedene taktische Varianten im Turnbeutel und den durchtriebensten Übungsleiter der Liga am Start. Und, ja, ganz bestimmt hatten die RB-Bosse die Schampus-Vorräte im Teamhotel Ritz-Carlton am Potsdamer Platz aufmunitionieren lassen. Es kommt alles anders als gedacht, gehofft, geglaubt, statt Champagner gibt es sehr stilles Wasser und eine Abreibung. RB Leipzig verliert das Finale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund 1:4 (0:3), sieht bei den Gegentreffern durch Jadon Sancho (5./45.), Erling Haaland (28./87.) uralt aus, kommt in der starken zweiten Halbzeit zu diversen Top-Chancen und zum 1:3 (71./Dani Olmo), bringt aber statt des Pokals jede Menge Frust mit nach Hause. Anzeige

Hat Nagelsmann die falsche Aufstellung gewählt?

Am Sonntag, 20.30 Uhr, empfangen die ihrer Hörner beraubten Roten Bullen den VfL Wolfsburg, bevor es am letzten Spieltag zu Eisern Union geht (22. Mai/15.30 Uhr). Um aus der laufenden eine Bundesliga-Rekord-Saison zu machen, braucht RB noch vier Punkte. Interessiert nach der Berlin-Nummer eher weniger bzw. keinen Hund. Der Trainer wird sich Fragen gefallen lassen müssen. Ist weniger Taktik mehr? Weshalb sitzen Ball-Künstler wie Emil Forsberg und Christopher Nkunku auf der Bank? Warum brummt dort auch der beste Anläufer des Kaders, Yussuf Poulsen? Weshalb lässt er seine Männer erst in der zweiten Halbzeit von der Leine und RB-Fußball spielen?

Und es hat wieder nicht gereicht: Nach einer indiskutablen ersten Spielhälfte muss sich RB Leipzig im Finale des DFB-Pokals Borussia Dortmund mit 1:4 geschlagen geben.

RB Leipzig lässt taktische Reife vermissen

RB mit der ersten Chance, Marcel Sabitzer verzieht. Im Gegenzug schlägt es auch schon ein. Im Kasten der Nagelsmänner. Marco Reus erobert gegen Kevin Kampl den Ball, Mahmoud Dahoud setzt Jadon Sancho ein, der Doppeltorschütze vom Wochenende wird von Mukiele nicht behelligt und zirkelt den Ball ins rechte Eck. 1:0 für Dortmund. Nach fünf Minuten. So viel zum Thema stehende Null. Kurios: Vor und nach dem Tor hat RB das Spiel eigentlich ganz gut im Griff, ist griffig, kompakt. In der 28. Minute tritt Reus nach fatalem Fehlpass von Hee-Chan Hwang zum zweiten Mal in Erscheinung, schickt Haaland ins Duell mit Dayot Upamecano. Der Norweger bittet zum Tänzchen, legt sich den Münchner in spe erst zurecht und dann flach, trifft mit dem linken Fuß zum 2:0 (28.). Zwei Termine, zwei Abschlüsse. Kann man so machen.

Sörloth trifft nach Dani-Olmo-Vorarbeit das Außennetz. Dann kommt es zum dritten Stromausfall in der RB-Rückwärtsbewegung. Reus ist wieder ohne Gegenspieler, spielt auf Sancho, 3:0 (45.). Halbzeit. Nagelsmanns Aufstellung und Herangehensweise sind ad absurdum geführt.

Dani Olmos Anschlusstreffer ist zu wenig