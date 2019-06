Blasewitzer Damen belohnen sich dank Doppelerfolg mit Klassenerhalt

Dresden. Als am Pfingstsonntagnachmittag beim Punktspielfinale in der 1. Tennis-Bundesliga die Damen von Blau-Weiß Blasewitz den fünften Punkt gegen den Spitzenreiter TC Bad Vilbel in Sack und Tüten gebracht hatten, kannte der Jubel der 1500 Fans auf der Anlage im Waldpark keine Grenzen. Denn damit war im ersten Jahr, in der eine Tennis-Mannschaft aus Sachsen in der deutschen Eliteliga vertreten ist, der Klassenerhalt hundertprozentig sicher. Am Ende gewannen die Schützlinge von Cheftrainer Tomas Jiricka sogar 6:3, und feierten damit nach dem 8:1 am Freitag gegen Bredeney Essen den zweiten tollen Sieg. Der war aber nach Bekanntwerden aller Ergebnisse des letzten Spieltags auch nötig, eine Niederlage hätte den sicheren Abstieg bedeutet. So aber beenden die Blasewitzerinnen ihre erste Bundesligasaison mit einem ausgeglichen Punktekonto von 6:6 auf einem hervorragenden vierten Platz.