Blasewitzer Tennis-Damen schaffen noch die Wende

Aachen/Dresden. Blau-Weiß Blasewitz hat am Sonntag in der 1. Tennis-Bundesliga den ersten Sieg gefeiert. Dabei gelang des Schützlingen von Trainer Tomas Jiricka beim bisherigen Tabellendritten Blau-Weiß Aachen eine sensationelle Wende. Denn der 5:4-Sieg kam nach einem 2:4-Rückstand durch den Gewinn aller drei Doppel zustande. „Es spricht für die hohe Kampfmoral und Nervenstärke der gesamten Mannschaft, dass sie dieses Spiel noch gewonnen hat“, lobte Teammanager Sven Grosse die Truppe.

„Heldin“ des Tages war ohne Zweifel die Tschechin Zuzana Zalabska, mit 33 Jahren die mit Abstand älteste Spielerin. Das Blasewitzer Urgestein, das nun schon seit 14 Jahren ununterbrochen für das Team im Waldpark spielt, brachte mit ihrem 6:4, 6:4-Sieg im Einzel gegen die Polin Paula Kania ihre Mannschaft zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung. Schließlich holte sie mit der 20-jährigen Rumänin Andreea Amalia Rosca im letzten Doppel den entscheidenden fünften Punkt für Blasewitz. In einem echten Nervenspiel wehrten die beiden Blasewitzerinnen gegen die Niederländerinnen Indy de Vroome und Eva Wacanno beim Stand von 8:9 im Match-Tiebreak des dritten Satzes einen Matchball, der den Gesamtsieg von Aachen bedeutet hätte, ab, und verwandelten danach ihren ersten Matchball zum 6:4, 6:7(4:7), 11:9-Sieg.

Zuvor war in den Einzeln nicht alles nach Wunsch für die Gäste gelaufen. Außer Zalabska punktete nur ihre 24-jährige tschechische Landsfrau Tereza Martincova, die am Tag zuvor das ITF-Weltranglistenturnier in Essen als Siegerin beendet hatte. Sie feierte gegen die Griechin Valentini Grammatikopoulou einen klaren 6:4, 6:2-Sieg. Die 22-jährige Russin Varvara Flink lieferte im Spitzenspiel der exakt 30 Plätze vor ihr in der Weltrangliste stehenden Niederländerin Ysaline Bonaventure einen großen Kanof, konnte aber im ersten Durchgang drei Satzbälle nicht nutzen und unterlag 6:7(11:13), 5:7.