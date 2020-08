Blatter: FIFA-Kontrollorgane bei Infantino-Untersuchung nicht unabhängig

Joseph Blatter hat die Einstellung einer Voruntersuchung gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino durch die Ethikhüter des Fußball-Weltverbands scharf kritisiert. „Mich überrascht nichts mehr“, teilte der frühere FIFA-Chef Blatter auf Anfrage am Donnerstag mit. „Die Kontrollorgane der FIFA sind unter Gianni Infantino nicht mehr unabhängig.“

Die FIFA hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Infantino trotz schwerwiegender Vorwürfe und eines laufenden Strafverfahrens von der hauseigenen Ethikkommission nicht sanktioniert wird. Chefermittlerin María Claudia Rojas habe demnach im Mai 2020 zwar eine Voruntersuchung gegen den 50-Jährigen eingeleitet. „Nach Prüfung der maßgebenden Unterlagen und Beweise“ sei aber beschlossen worden, „das Verfahren wegen mangelnder glaubhafter Beweise“ einzustellen.

Bericht: Bayer Leverkusen und Chelsea nähern sich bei Verhandlungen über Transfer von Kai Havertz an

Die Ethikkommission untersuchte laut FIFA „verschiedene behauptete Verstöße“, vor allem aber die Buchung eines Charterfluges von Suriname nach Genf sowie die geheimen Treffen von Infantino mit dem Leiter der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber. Wegen der Treffen hatte die Schweizer Staatsanwaltschaft Ende Juli ein Strafverfahren gegen Infantino eröffnet. Eine Frage bleibe im Raum, so Blatter. „Was passiert mit Infantinos Lüge zum Surinam-Rückflug? Er schob damals ein Treffen mit UEFA-Präsident (Alexander) Ceferin in der Schweiz vor – obwohl dieser davon nichts wusste und in Armenien weilte.“