Blau-gelbe Ränge beim Ur-Krostitzer-Masters - Lok Leipzig tut sich schwer

Gut 1400 Zuschauer hatten sich zum traditionellen Hallenturnier eingefunden, um ihr Team ab 13.30 Uhr in der Gruppenphase zu unterstützen. Lautstark und auffällig neben den Fans aus Probstheida auch die Anhänger vom SV Grün-Weiß Wörlitz, die sich zu Beginn direkt mit den Drittligisten vom Halleschen FC messen mussten.

Viele der großen Namen des Aufstiegskandidaten standen nicht mit auf der Platte, dennoch ließen die Hallenser gegen ihre Kreisoberliga-Konkurrenz nichts anbrennen. Ein deutliches 6:1 stand am Ende gegen die Wörlitzer. Einen besseren Einstieg in das Turnier schafften die Gastgeber aus der Kreisklasse. Der SV Leipzig Nord-West unterlag zwar den Regionalligisten aus Erfurt, gönnte den Rot-Weißen aber nur ein einziges Tor in der zehnminütigen Partie und machte es bis zum Ende spannend.