Blasewitzer Tennis-Ass Petkovic: „Das war einfach sensationell“

Dresden. Die Erwartungen an den ersten Auftritt der deutschen Tennis-Weltklassespielerin Andrea Petkovic in Dresden waren riesig – und wurden von der 31-Jährigen voll erfüllt. Mit dem 6:4, 6:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Victoria Tomova hatte sie großen Anteil am Sieg der Blasewitzerinnen gegen Bredeney und wurde dafür von den Zuschauern auf dem restlos gefüllten Center Court im Waldpark gefeiert. Unmittelbar danach führten die DNN das folgende Gespräch mit Petkovic.

Frage: Sie sind praktisch direkt von den French Open, wo Sie bestpatzierte deutsche Spielerin wurden, von Paris nach Dresden gekommen. Wie schwer fällt die Umstellung?

Andrea Petkovic: Natürlich sind beide Ereignisse nicht zu vergleichen. Aber die 1. Bundesliga ist für den deutschen Tennissport von großer Bedeutung. Dazu haben Mannschaftsspiele für mich schon immer einen ganz besonderen Reiz. Denn man spielt nicht für sich allein, sondern zugleich trägt man auch Verantwortung für die Mannschaftskameradinnen. Deshalb habe ich auch immer gern Fedcup für Deutschland gespielt, und mich sehr gefreut, dass ich Anteil an dem jüngsten Erfolg zu Ostern in Riga gegen Lettland hatte.

Wie groß war Ihre Anspannung vor Ihrem ersten Spiel in Dresden?

Etwas aufgeregt war ich schon, denn ich mir war schon klar, was von mir erwartet wird. Noch dazu, wenn meine bulgarische Gegnerin Victoriya Tomova deutlich hinter mir in der Weltrangliste steht. Doch die Leistungsunterschiede sind auch bei den Damen in der letzten Zeit immer geringer geworden. Deshalb bin ich froh, dass ich nach dem hart umkämpften ersten Satz den zweiten noch so klar gewinnen konnte und damit wohl auch die Erwartungen der vielen Zuschauer erfüllen konnte.

Was sagen Sie zu der großen Zuschauerkulisse?

Das war einfach sensationell, noch dazu an einem Freitag. So viele hatte ich jedenfalls nie und nimmer erwartet. Sehr gefreut habe ich mich auch über die riesige Unterstützung, die ich erfahren habe, obwohl es ja mein erstes Spiel für den Verein war.

Blieb bisher auch noch Zeit, um sich etwas von Dresden anzuschauen?

Natürlich habe ich mir einiges von dieser wunderschönen Stadt angesehen, war auch schon in einem schönen Café und Restaurant. Mir bleibt ja dafür auch noch der Samstag, und den werde ich auch nutzen.

Bedeutet das, dass Sie auch für das Punktspiel am Sonntag gegen den TC Bad Vilbel zur Verfügung stehen?

Ich brauche nach den harten letzten Wochen auch etwas Zeit zum Regenerieren, auch mal eine Massage. Dann werde ich sehen, ob ich spielen kann. Ich will aber meinen Beitrag leisten, um den Klassenerhalt zu schaffen. Dresden hat nämlich auf alle Fälle eine Mannschaft in der Tennis-Bundesliga verdient.

Wann und wo bestreiten Sie das nächste WTA-Turnier?

Mit dem Mitte Juni stattfindenden Turnier auf Mallorca nehme ich an meinem ersten Turnier auf Rasen in dieser Saison teil. Ich habe mir für die Umstellung auf diesen Belag, dessen absoluter Höhepunkt Anfang in der ersten Juli-Hälfte Wimbledon ist, diesmal bewusst etwas mehr Zeit gelassen.

Von Rolf Becker

