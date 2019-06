Blau-Weiß Blasewitz hofft mit Petkovic und Pliskova auf den Klassenerhalt

Dresden. Mit einem Doppelprogramm beschließt die 1. Tennis-Bundesliga der Damen am Pfingstwochenende die Punktspielsaison 2019. Dabei kann Blau-Weiß Blasewitz noch zwei Heimspiele bestreiten. Auf der Anlage im Waldpark sind am Freitag ab 13 Uhr der Tabellenzweite TC Bredeney Essen und am Pfingstsonntag ab 11 Uhr der Spitzenreiter TC Bad Vilbel die Gegner. Die Schützlinge vom langjährigen Blasewitzer Cheftrainer Tomas Jiricka bekommen es also mit sehr hochkarätiger Konkurrenz zu tun, haben es aber in der Hand aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist deshalb der Fall, weil dem Neuling letzten Sonntag mit dem 5:4 bei Blau-Weiß Aachen der erste Saisonsieg gelang. Der reichte sogar, um sich vom letzten auf den fünften und damit erstmals auf einen Nichtabstiegsplatz zu verbessern. Für den Klassenerhalt ist aber mindestens noch ein weiterer Sieg nötig, viel besser wären aber zwei.

Auch wenn es nun zum Abschluss gegen die beiden aktuell am besten platzierten Mannschaften geht, die Blaaewitzer Verantwortlichen sehen dafür reale Chancen, und das aus mindestens zwei Gründen. „Zum ersten Mal spielen wir mit unseren beiden besten Spielerinnen Andrea Petkovic und Kristyna Pliskova. Dazu vor unserem begeisterungsfähigen Publikum, das unsere Truppe sicher genau so toll unterstützt, wie das schon vor einem Monat gegen Rüppurr Karlsruhe der Fall war. Natürlich hoffen wir auf einen mindestens genau so guten Besuch wie gegen Karlsruhe, wo etwa 1000 Zuschauer gezählt wurden“, ist der Blasewitzer Teammanager Sven Grosse überzeugt.

Alles spricht dafür, dass das Zuschauerinteresse allein nach dem tollen Abschneiden von Andrea Petkovic bei den am Sonntag zu Ende gehenden French Open in Paris für deren ersten Auftritt in Dresden noch deutlich gewachsen ist. Mit zwei Siegen erreichte die 31-Jährige die dritte Runde, und war damit bei diesem Grand-Slam-Turnier die bestplatzierte deutsche Spielerin. Schon in der ersten Runde waren solche Asse wie die vorjährige Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Julia Görges gescheitert. „Ich freue mich riesig auf meine ersten Spiele für Blau-Weiß Blasewitz, die ich hoch motiviert bestreiten werde“, verspricht Andrea Petkovic, die schon seit gestern in Dresden ist. „Ich kenne die sehr schöne Anlage im Waldpark zwar schon, gespielt habe ich hier aber noch nicht“, erinnert sich Andrea Petkovic.

Als 2002 zum bisher einzigen Male ein Fedcup-Spiel in Dresden stattfand, war sie als eine der damals hoffnungsvollsten Nachwuchsspielerinnen vom Deutschen Tennis Bund dazu eingeladen worden. Und erlebte einen sensationellen 3:2-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Russland. Den errang damals Barbara Rittner fast im Alleingang, denn die heutige Chefin des deutschen Damen-Tennis gewann beide Einzel und mit Marlene Weingärtner zum Abschluss auch das entscheidende Doppel. Kann nun Andrea Petkovic mit ihren Blasewitzer Mannschaftskameradinnen beim Punktspielfinale der 1. Bundesliga einen ähnlichen Triumph feiern?

Rolf Becker

