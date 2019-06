Blau-Weiß Blasewitz will auch nächstes Jahr erstklassig spielen

Dresden. Zu Pfingsten geht die Punktspielsaison in der 1. Tennis-Bundesliga der Damen schon wieder zu Ende. Mit zwei Heimspielen für Blau-Weiß Blasewitz. Der Neuling in der deutschen Eliteliga empfängt im Waldpark zwei absolute Hochkaräter: am Freitag den Tabellenzweiten Bredeney Essen, am Sonntag den Spitzenreiter TC Bad Vilbel. Vorab sprachen die DNN mit Frank Lepschy. Der 58-jährige Unternehmensberater gehört dem Verein seit 1997 an und ist seit 2016 Vorsitzender des Fördervereins des TC Blau-Weiß. In dieser Funktion hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass sich der Verein relativ kurzfristig entschloss, als Nachrücker in die 1. Bundesliga der Damenaufzusteigen.

Welche Ziele hat der Verein mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga verfolgt?

„Wir fühlen uns der Tennis-Tradition im Waldpark verpflichtet. Hier fanden schon zehn ATP-Turniere statt, bei denen großartiger Sport geboten wurde. Nun können wir in der 1. Bundesliga den Tennisanhängern und unserem Nachwuchs Weltklasse-Spielerinnen präsentieren. Uns freut es ganz besonders, dass das angenommen wird. Zu unserem ersten Heimspiel kamen Anfang Mai 1000 Zuschauer, und das bei sehr ungünstigen Witterungsbedingungen. Diese Zahl wurde in diesem Jahr bei keinem anderen Bundesligaspiel auch nur annähernd erreicht.“

1. Bundesliga bedeutet aber sicher auch wesentlich höhere finanzielle Belastungen. Wie konnten die gestemmt werden?

„In diesem Jahr ist es uns gelungen die Finanzierung der Mannschaft komplett durch Sponsoren abzusichern, also ohne dass wir auf Mitgliedsbeiträge des Tennisclubs zurückgreifen mussten. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Dabei verfügen wir allerdings über das mit Abstand geringste Budget, unsere sechs Mitbewerber in der 1. Bundesliga haben zum Teil mehr als das Doppelte zur Verfügung. Um also weiter konkurrenzfähig zu bleiben – und das wollen wir natürlich – ist es unser Ziel den Sponsorenpool weiter auszubauen. In diesen Partnerschaften sollen alle Beteiligten profitieren.“

Wie soll das konkret passieren?

„Unmittelbar nach dem Punktspielabschluss in der 1. Bundesliga werden wir ein Gremium bilden, das sich Gedanken für die weitere Entwicklung unseres Tennisclubs anstellen wird. Dabei ist nicht mehr alles im Ehrenamt zu schaffen. Wir müssen unsere bisherigen Strukturen weiter ausbauen und professionalisieren. Damit ist auch unsere Zielsetzung klar: Blau-Weiß Blasewitz will auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga der Damen vertreten sein.“

Das ist aber nur bei einem erfolgreichen Abschneiden in den beiden Spielen zu Pfingsten möglich...

„Erst einmal sind wir sehr froh, dass durch den 5:4-Sieg letzten Sonntag in Aachen die Ausgangsposition unserer Mannschaft deutlich besser geworden ist. Die Mannschaft konnte die Abstiegsplätze verlassen. Und dann werden wir das bestmögliche Aufgebot zur Stelle haben. Auf jeden Fall kommen unsere beiden Top-100-Spielerinnen Andrea Petkovic und Kristyna Pliskova erstmals in dieser Saison zum Einsatz. Wir sind natürlich stolz, dass Andrea Petkovic bei den French Open die dritte Runde erreichte und damit die bestplatzierte deutsche Spielerin ist.“

Also also alles im Lot vor dem Saisonhöhepunkt zu Pfingsten?

„Ich denke, dass wir in jeder Hinsicht gut vorbereitet sind. Das betrifft natürlich auch den Service, das ganze Drum und Dran, was ein Sportanhänger von einer solchen Veranstaltung erwartet, bei der man sechs oder noch mehr Stunden verbringt. Am wichtigsten ist aber natürlich das Sportliche, und da kann ich ohne Übertreibung Tennis vom Feinsten versprechen. Unsere Mannschaft ist natürlich durch den Sieg in Aachen und durch die hervorragende Arbeit des Teammanagers Sven Grosse und Cheftrainers Tomas Jiricka bis in die Fingerspitzen hoch motiviert. Allerdings erwarten wir zwei Spitzenmannschaften, in deren Aufgeboten allein sechs Top-100-Spielerinnen der Welt stehen, davon allein beim TC Bad Vilbel vier. Interview: Rolf Becker

