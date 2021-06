"Bleib stark": Österreich-Torschütze Lainer schickt Botschaft an Eriksen

Der Österreicher Stefan Lainer hat bei seinem Torjubel im EM-Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien eine Botschaft an den am Vortag in Kopenhagen auf dem Rasen kollabierten Dänen Christian Eriksen geschickt. Der 28-Jährige von Borussia Mönchengladbach hielt nach seinem Treffer in der 18. Minute ein Shirt mit der Aufschrift „Eriksen stay strong“ in die Höhe. Anzeige

Eriksen befindet sich nach dem Schock im Spiel gegen Finnland am Samstagabend, das wegen des dramatischen Vorfalls über eineinhalb Stunden unterbrochen gewesen war, in einem stabilen Zustand, wie Dänemarks Verband am Sonntag mitgeteilt hatte. Nach seinem Kollaps vor der Halbzeitpause hatten sofort herbeigerufene Helfer minutenlang um das Leben des 29-Jährigen gekämpft.

Dänen-Trainer Hjulmand: "Wir wollen weitermachen" Am Sonntag klärte der dänische Verband über den Gesundheitszustand des Inter-Profis auf - und bekräftigten, dass die Nationalmannschaft weiterhin am Turnier teilnehmen werde. "Wir wollen weitermachen. Wir wünschen uns, dieses Turnier fortzusetzen", sagte Sportdirektor Peter Möller. Das Spiel war am Samstag erst nach langer Unterbrechung fortgesetzt worden. Trainer Kasper Hjulmand erklärte am Sonntag, dass es im Nachhinein die falsche Entscheidung gewesen sei: "Ich weiß es war schwierig, eine sehr knifflige Entscheidung. Aber zurückblickend war es die falsche Entscheidung, die Spieler vor diese Wahl zu stellen", sagte er und erklärte: "Sie waren unter Schock. Ich habe das Gefühl, wir hätten nicht spielen sollen." Sportdirektor Möller stellte aber klar, dass die Entscheidung letztlich von den dänischen Verantwortlichen getroffen worden sei.

