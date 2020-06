Bleiben Forsberg und Wolf? RB Leipzig steht vor Entscheidungen bei der Kaderplanung

Nagelsmann über Forsberg: „Immer noch zum Zungeschnalzen“

Nach Saisonende wolle man sich zusammensetzen, kündigte Nagelsmann an. Dann soll im Sinne des Clubs und im Sinne der Spieler eine Entscheidung getroffen werden. Bei Wolf steht ein Leihgeschäft in der Bundesliga im Raum, Borussia Mönchengladbach gilt nach SPORT BUZZER -Informationen als Interessent. Forsberg würde RB ganz verlassen, möglicherweise Richtung Premier League.

Völlig anders stellt sich die Situation bei Mittelstürmer Patrik Schick und Linksverteidiger Angelino dar. Beide Leihspieler sind in der Rückrunde tragende Säulen des Teams. RB will sie kaufen, aber der festen Verpflichtung steht jeweils ein saftiges Preisschild im Wege. „Wir können es einfach nicht bezahlen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Auch wir haben mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen und können einfach nicht mir dem Geld ums uns werfen wie wir wollen." RB ließ die Kaufoption von 29 Millionen Euro bei Schicks Stammverein AS Rom laut „Bild“ am Montag verstreichen. Leipzig will angeblich nicht mehr als 20 Millionen auf den Tisch legen.