Bleibt Lupos Test-Spieler Safronow? Gutsche: "Der Ball liegt jetzt bei ihm"

Bei Lupos Testspiel am Sonntag beim Bezirksliga-Aufsteiger WSV Wendschott (0:0) kam Safronow für einige Minuten zum Einsatz, der quirlige Ex-U19-Bundesliga-Spieler (Holstein Kiel) stellte direkt seine Schnelligkeit unter Beweis und kam zu einer Tor-Möglichkeit. Auch Lupo-Coach Giampiero Buonocore und der Sportliche Leiter Lennart Gutsche sind mit dem gebürtigen Wolfsburger zufrieden, würden ihn gern fest verpflichten - dann würde er wohl auch beim nächsten Test am Mittwoch (19 Uhr) bei Bezirksligist FC Brome zum Einsatz kommen.

Bleibt der Offensiv-Mann, sind Lupos Transferaktivitäten aber noch nicht beendet. "Wir sind immer noch ein wenig auf der Suche", sagt Gutsche mit einem Schmunzeln. "Einen Linksverteidiger und einen klassischen Mittelstürmer suchen wir noch. Aber wir haben ja noch bis Ende August Zeit." Lupo suche zwar nach einem klaren Profil, doch nach zwei möglichen Transfers von Nachwuchs-Kickern liegt der Fokus nicht unbedingt auf dem Alter. Jung oder erfahren, das spiele eine untergeordnete Rolle. "Es ist wichtig, dass die Jungs auf der Position passen und natürlich charakterlich", betont Gutsche.

Noch keine Unterschrift bei Hoffart-Wechsel

Bereits vor einem halben Monat war klar, dass Jovan Hoffart, Außenstürmer des Oberligisten MTV Gifhorn, vor einem Wechsel zum HSC steht. Der Stand gilt auch heute noch. "Noch ist nichts unterschrieben", bestätigte Hoffart auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Er hofft, dass es in dieser Woche endlich so weit sein könnte, dass die Ablösesumme überwiesen und der Wechsel auch per Unterschrift fixiert wird. Denn erst dann darf Hoffart auch offiziell in Hannover auf dem Platz stehen.