"Wichtiger Baustein": Blendi Idrizi verlängert Vertrag beim FC Schalke 04 bis 2024

Der FC Schalke 04 und Blendi Idrizi gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, hat der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert. "Blendi hat hier auf Schalke eine hervorragende Entwicklung genommen. Er ist durch seine guten Leistungen in dieser Saison ein wichtiger Baustein in der Mannschaft geworden", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Anzeige