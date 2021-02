Blessuren, Zeitstrafen und Penaltyschießen: Rassiges Derby zwischen den IceFighters Leipzig und den Saale Bulls aus Halle

Die Leipziger Jungs kamen auf dem Eis nicht gleich auf Betriebstemperatur. Einzig Goalie Patrick Glatzel stand im Tor seinen Mann und hielt das Team in der Partie. Chefcoach Sven Gerike war mit dem Auftakt seiner Kufencracks nicht zufrieden. „Wenn man in den ersten zehn Minuten so ins Spiel geht, können wir froh sein, überhaupt mit einem Punkt nach Hause gehen dürfen.“

Erst Robin Slaninas Ausgleichstreffer in der 36. Minute brachte die Hausherren aus dem Takt. Das Duell der Rivalen nahm endlich Fahrt auf und erhitze die Gemüter der Eishockeycracks. Da war es spürbar, das Derby-Feeling für die Zuschauer am TV, doch in sportlicher Hinsicht blieb es weiter zerfahren. Im Mitteldrittel ging es mit vielen Unterbrechungen hoch her. Beide Teams genehmigten sich großzügig Zeitstrafen. Für die Gastgeber hagelte es 14 und für die Messestädter 16 Strafminuten. Leipzigs Chefcoach hatte zwischenzeitlich das Gefühl, „dass wir mehr gegeneinander fechten und schlagen, als dass wir Eishockey spielen.“ Das sei schwer zu coachen gewesen – auch für seinen Kollegen Ryan Foster.