Blitz-Rot nach Horror-Foul und spätes Gegentor: FC Arsenal ohne Özil nur Remis - Chelsea siegt knapp

Trotz eines Treffers des ehemaligen Bundesliga-Profis Pierre-Emerick Aubameyang hat der FC Arsenal den fünften Pflichtspielsieg in Serie verpasst. Die Gunners mussten sich am Dienstag in der englischen Premier League mit einem 1:1 (1:0) gegen Leicester City zufrieden geben. Der frühere Dortmunder Aubameyang hatte Arsenal in der 21. Minute in Führung geschossen, doch Jamie Vardy gelang der Ausgleich für die Gäste (84.). In der Tabelle liegt Arsenal mit 50 Punkten auf Platz sieben, Leicester ist Vierter (59). Arsenals Edward Nketiah sah in der 75. Minute nur vier Minuten nach seiner Einwechslung wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte.