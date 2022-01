Blitzartig kippt das Spiel: Fallersleben verliert 25:29

Es hatte lange gar nicht so schlecht ausgesehen, doch am Ende misslang Handball-Oberligist VfB Fallersleben der Punktspielstart ins neue Jahr. Beim TV Stadtoldendorf setzte es eine Niederlage mit 25:29 (15:15).

Anzeige

Coach Mike Knobbe war ein wenig ärgerlich: „Wer verliert schon gern?“ Er fand: „Wir waren nicht gut und Stadtoldendorf hat verdient gewonnen.“ Der Coach urteilte: „Wir haben viel versucht, aber irgendwie hat nichts so richtig geklappt.“

Eine ganz kurze Phase kippte das Spiel. In dem hatte der VfB öfter mal geführt, nicht nur vor der Pause. Auch bei 18:17 lag Fallersleben kurz nach der Pause noch vorn. Zum letzten Mal. Dann kam der Knackpunkt: „Wir haben einige Würfe in Folge nicht getroffen“, so Knobbe. Dann war Stadtoldendorf, angeführt von seinem Toptorschützen Milan Vuckevic da. Plötzlich stand es 21:18 für die Gastgeber. Und das bekam der VfB, der bei 22:18 eine Auszeit nahm, nicht mehr gewendet.

„Vuckovic ist halt gut, er trifft gut, dagegen konnten wir auch mit Manndeckung nichts ausrichten“, mochte Knobbe den K.o. aber nicht am Top-Mann auf dem Feld festmachen. „Wir haben nicht gut geworfen“, dann müsse man die Niederlage akzeptieren.