Blitzeinschlag beim Training! 15 Amateur-Fußballer verletzt

Bei einem Blitzeinschlag im baden-württembergischen Rosenfeld-Heiligenzimmern sind 15 Amateur-Fußballer verletzt worden. Der Blitz schlug während des Trainings am Freitagabend in der Nähe des Sportplatzes ein, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Spieler im Alter zwischen 19 bis 48 Jahren erlitten beim Einschlag glücklicherweise nur leichte Verletzungen, ein Mann verlor das Bewusstsein. Ein Großaufgebot an Sanitätern kam zu dem Sportplatz und kümmerte sich um die Fußballer. Die Sportler wurden vorsorglich in Krankenhäuser in Balingen, Albstadt, Rottweil und Oberndorf gebracht.