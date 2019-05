Blitzstart von Ajax Amsterdam gegen Tottenham: De Ligt und Ziyech treffen - So reagiert das Netz

Ajax Amsterdam und die Champions League: Das passt in dieser Saison einfach zusammen. Schon nach fünf Minuten hat Verteidiger Matthijs de Ligt seine Mannschaft im Halbfinal-Rückspiel (1:0 im Hinspiel) gegen Tottenham Hotspur in Führung gebracht. Damit sorgte der 19-Jährige, der auch beim FC Bayern und FC Barcelona für einen Sommer-Transfer im Gespräch war, für siebte Gegentor in der Anfangsviertelstunde der Londoner Gäste. Das ist bisher noch nie einer Mannschaft in der Champions League passiert. In der 35. Minute kassierte Tottenham dann noch den zweiten Gegentreffer durch Hakim Ziyech.