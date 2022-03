"Blockpatenschaften": Alfred-Kunze-Sportpark hat ab sofort mehr als 20 Hausherren

Leipzig. „Blockpatenschaft“ nennt sich die neueste Erfindung der Fanszene der BSG Chemie. Die Idee dahinter: Fanclubs übernehmen jeweils die Verantwortung für das Stück des Alfred-Kunze-Sportparks (AKS), in dem sie sich bevorzugt aufhalten. Das heißt auch: Die Anhängerinnen und Anhänger legen selbst Hand an, wenn es nötig ist. Zu tun gibt es immer was. In konzertierten Aktionen, aber auch einzeln, je nach Zeit und Aufwand, stehen 26 Fanclubs, die treuesten der Treuen, bereit zum Unkraut jäten, Aufräumen oder für jegliche andere Aufgaben. Anzeige

Kräftiges Baggern am AKS

Rund um die Spieltage „soll jeder Fanclub voller Stolz sagen können: Das ist unser Block! So muss das hier aussehen!“, so Benny, einer der Mitinitiatoren der Aktion. Ein Mehrwert des neuen Engagements: „Jetzt können wir uns bei den Subbotniks noch viel stärker auf gestalterische Themen im AKS konzentrieren. Und da haben wir eine ganze Menge Ideen“, so Ronsch, der die freiwilligen Arbeitseinsätze im Sportpark koordiniert und froh ist, die Reinigungsaktionen auf seiner Prioritätenliste nach unten setzen zu können.

Am Donnerstag war es wieder so weit. Da hieß es, Fluchtwege freizuräumen, Abbruchreste zu entsorgen, Baustellensicherung vorzunehmen und zu kehren. Grund: die vier großen Löcher, die seit dieser Woche an den vier Ecken des Sportparks ausgehoben wurden. In diesen werden demnächst die Fundamente gegossen, welche die Masten des neuen Flutlichtes halten werden. In den letzten Tagen wurde tatkräftig gebaggert und einiges Material bewegt, das seit dem Aufschütten der Dämme vor sich hinschlummerte. Beim Traditionsduell gegen Carl Zeiss Jena am Sonntag (13 Uhr, AKS, bereits 4000 Karten verkauft) werden diese Löcher für alle Zuschauer sichtbar sein.

„Eine tolle Idee“

Die etwa 35 Meter hohen Flutlichtmasten sind derweil in Hamburg angekommen. Pünktlich trafen sie mit dem 304 Meter langen und unter liberianischer Flagge fahrenden Containerschiff „Palena“ in Deutschland ein und werden demnächst in Leipzig erwartet. Etwa Ende April sollen die neuen Wahrzeichen im AKS errichtet werden. Aufregende Tage und Wochen stehen an.