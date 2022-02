"Blöder und bitterer geht es nicht": Die Stimmen zu Dynamo Dresdens Niederlage gegen Darmstadt

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Wir hatten mit Julius Kade kurz vorm Gegentor einen Matchball. Dort hätte der Torwart keine Chance mehr gehabt. So bitter ist Fußball. Michael Akoto liegt am Sechzehner, der Angriff geht über die Seite mit einem komischen Ball in Richtung kurzes Eck. Das müssen wir leider so akzeptieren. Es ist sehr bitter, geht aber weiter. Wenn wir heute keiner reingeht, ist immer die Gefahr, dass dann mal ein Gegentor fällt." ©