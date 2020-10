BMX, sonst nix: 13-jähriger Lara Ertel ist der Spaß wichtiger als Geld

Für einen Augenblick steht Lara Ertel mit ihrem Fahrrad senkrecht an der Wand, dann tritt sie wieder in die Pedale und springt mit Schwung über die Rampe. Sie fliegt durch die Halle, ihr Körper löst sich vom Rad, fast waagerecht hängt sie in der Luft, nur die Hände umklammern noch den Lenker.

Zur Landung setzt sie sich wieder in den Sattel. Ihr Blick: angespannt. Für andere wäre diese spektakuläre Flugeinlage angsteinflößend, für die begabte 13-jährige BMX-Fahrerin ist es Alltag.