Berichte über erste Turnier-Teilnahme nach Einreise-Chaos: Novak Djokovic will im Februar in Dubai spielen

Tennisstar Novak Djokovic strebt nach dem Chaos um die Verweigerung seiner Einreise nach Australien und der damit verbundenen verpassten Teilnahme an den Australian Open übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Comeback auf dem Court in Dubai an.

Der 34 Jahre alte Serbe, der sich nach seiner erzwungenen Rückkehr in die Heimat nicht öffentlich geäußert hat, steht demnach auf der Teilnehmerliste des ATP-Turniers in Dubai vom 14. bis 26. Februar. Ein offizieller Hinweis fehlte am Mittwochmorgen auf der Internetseite der Veranstalter in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic hatte kurz vor dem Beginn der Australian Open Mitte Januar aus Australien abreisen müssen. Der Weltranglistenerste und Rekordchampion des Grand-Slam-Turniers war mit einem Einspruch gegen die Annullierung seines Visums vor dem Bundesgericht gescheitert.