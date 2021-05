Bo Svensson über die Auferstehung von Mainz 05, Klauseln und seine Prägung unter Thomas Tuchel

Mainz 05 steht in der Bundesliga dicht vor dem Klassenerhalt . Kaum jemand hätte dies noch vor wenigen Monaten für möglich gehalten, als die Rheinhessen nach einer desaströsen Hinrunde weit abgeschlagen im Tabellenkeller standen. Im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), spricht Trainer Bo Svensson vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (18 Uhr/Sky) über den Mainzer Aufschwung und erklärt, warum er keine Ausstiegsklausel hat.

SPORTBUZZER: Herr Svensson, Ihre Mannschaft streikte in der Hinrunde, hatte sieben Punkte auf dem Konto und galt als untrainierbar. Jetzt steht der Klassenerhalt bevor. Haben Sie ein Wunder geschafft?

Bo Svensson: Fakt ist: Egal, ob wir sechs, 18 oder 36 Punkte haben: Meine Jungs haben vom ersten Tag an das gleiche darüber gehört, was ich von ihnen erwarte. Natürlich hat es mir geholfen, dass ich den Verein, die Leute, die Geschichte hier kannte. Es war aber auch ganz, ganz klar, dass in der Mannschaft viel mehr Qualität steckte, als sechs Punkte aus den ersten 14 Spielen suggeriert haben. Vieles hat in den letzten Monaten einfach gepasst. Wir werden den Leuten in Mainz nie einstellige Tabellenplätze oder Europapokalteilnahmen garantieren können, nicht mal den Klassenerhalt. Aber eines muss immer sein: Eine Mannschaft, die sich jedes Spiel – auf Deutsch – den Arsch aufreißt.