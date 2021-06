Torjäger, Leipzig-Profi, Abwehr-Kante: Auf diese Niederländer muss die deutsche U21 aufpassen

Erst ging es um einen guten Auftakt in die EM - jetzt geht es ums Finale: Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag (21 Uhr/ProSieben) bei der EM in Ungarn und Slowenien schon wieder auf der Niederlande. Anders als Ende März diesmal nicht in der Gruppenphase - sondern bereits im Halbfinale. Gegen "Jong Oranje" entscheidet sich, ob es die DFB-Elf von Trainer Stefan Kuntz nach 2017 (Europameister) und 2019 (Niederlage gegen Spanien) zum dritten Mal in Folge ins Endspiel des Nachwuchswettbewerbs schafft. "Es zählt für jeden Spieler nur der Titel", gab Kapitän Arne Maier am Mittwoch die Richtung vor. Anzeige

Beide Teams kennen sich bestens: Von den Niederlanden trennte sich die deutsche Elf im zweiten Vorrundenspiel mit 1:1. Mit Teun Koopmeiners und Cody Gapko fehlen Oranje-Coach Erwin van de Looi nun aber zwei Stammspieler, die beim A-Nationalteam im Einsatz sind. "Ob dadurch die Qualität leidet, kann ich erst morgen sagen", so Kuntz auf der Pressekonferenz vor der Partie. Er glaube aber nicht an einen "Qualitätsverfall". Schließlich hätten die Niederlande "auch ohne die zwei wichtigen Spieler die Franzosen geschlagen". Anders als die deutsche Mannschaft, die sich im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen Dänemark durchgesetzt hatte, bezwangen die Niederländer die favorisierten Franzosen (2:1) nach 90 Minuten.

DFB-Verteidiger Pieper über die Niederlande: "Es ist nicht jeder, der Frankreich schlägt, automatisch Topfavorit"

Viele Beobachter sehen die jungen Niederländer nun auf dem besten Weg zum Titel. DFB-U21-Verteidiger Amos Pieper widerspricht allerdings vehement: "Es ist nicht jeder, der Frankreich schlägt, automatisch Topfavorit", so der Bielefeld-Profi. Auch den Fakt, dass sich beide Teams aus der Gruppenphase kennen, wollte der Defensivspezialist nicht zu hoch hängen: "Aus der Bundesliga und aus dem Gruppenspiel kennen wir sie. Unsere Videoanalysten schneiden uns da was zusammen. Das machen wir nicht speziell anders als vor anderen Spielen." Als kleine Orientierungshilfe stellt der SPORTBUZZER die drei Spieler, auf die die DFB-Elf am Donnerstag aufpassen sollte, vor. "In Holland ist 'godverdomme' ein guter Jahrgang auf dem Weg", hatte Kuntz zuletzt gesagt.

Myron Boadu: Mit drei Treffern bei dieser Europameisterschaft gehört der 20-Jährige, der sein Geld beim niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar verdient, gemeinsam mit dem Portugiesen Dany Mota, dem Italiener Patrick Cutrone, dem Spanier Javier Puado und dem DFB-Profi Lukas Nmecha zu den Top-Torschützen dieser EM. Schon im alter von 16 Jahren sammelte der Niederländer mit ghanaischen Wurzeln Erfahrungen im Profi-Kader von Alkmaar. 15 Liga-Treffer in 31 Spielen schoss der Youngster in dieser Saison. Selbst in der A-Nationalmannschaft kam Boadu bereits zu einem Einsatz. Direkt bei seinem Debüt als 18-Jähriger gelang ihm ein Tor gegen Estland. Mit seinen zwei Treffern gegen Frankreich führte Boadu "Jong Oranje" ins Halbfinale gegen Deutschland.

Justin Kluivert: Der Deutschland-Schreck in der Vorrunde. Sein Treffer nach Patzer von DFB-Keeper Finn Dahmen hätte fast für eine Auftaktniederlage der Kuntz-Elf bei dieser EM gesorgt - hätte Nmecha nicht wenige Minuten vor Schluss noch ausgeglichen. Während der Sohn von Niederlande-Legende Patrick Kluivert in der U-Nationalmannschaft gesetzt ist, erlebte Kluivert Junior eine durchwachsene Saison in der Bundesliga bei RB Leipzig. Unter Trainer Julian Nagelsmann kam der 22 Jahre alte Außenstürmer, der von der AS Rom ausgeliehen war, zumeist nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz. "Erstmals mit Unebenheiten konfrontiert zu werden, hat mich reifen lassen. Es war gut zu merken, dass es in einer Karriere nicht immer nur steil nach oben geht, sondern auch Tiefen dazugehören", sagte Kluivert dazu kürzlich im Interview mit goal.com.