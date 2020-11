Boateng-Berater wirbt für Verlängerung beim FC Bayern: "Sind offen für Vertragsgespräche"

Während sich die Berater von Abwehr-Chef David Alaba im Vertragspoker mit dem FC Bayern München vorerst verzockt haben, schlägt der Berater von dessen Teamkollege Jerome Boateng ganz andere Töne an. Im Gespräch mit Sport1 hat Damir Smoljan von der Berater-Agentur Lian Sports für eine Vertragsverlängerung seines Schützlings, dessen FCB-Vertrag am Saisonende ausläuft, geworben: "Wir sind offen für Vertragsgespräche. Die Zukunft ist spannend. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen" , sagte Smoljan.

Jerome Boateng spielt seit 2011 für den FC Bayern und absolvierte seitdem 332 Pflichtspiele für den Rekordmeister, mit dem er unter anderem zweimal die Champions League gewann. Nach eine schwächeren Phase unter Ex-Trainer Niko Kovac ist der Ex-DFB-Profi unter Trainer Hansi Flick wieder Stammkraft und zum Leistungsträger in der Münchner Abwehr avanciert. Nach Dissonanzen mit der Vereinsführung und immer wiederkehrenden Wechselbemühungen in der jüngeren Vergangenheit fühlt sich Boateng wieder richtig wohl. "Im Endeffekt bin ich froh, noch beim FC Bayern zu sein. Ich habe wieder Spaß am Fußball", sagte er Mitte Oktober im Kicker. Schon da deutete der 32-Jährige an, sich "vorstellen" zu können, seinen Vertrag zu verlängern.

Nun formuliert auch sein Berater das eindeutige Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit. "Jerome fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jerome", so Smoljan, der auch den Bayern zu einer gemeinsamen Zukunft mit seinem Klienten rät: "Seine Erfahrung und Einstellung helfen jeder Top-Mannschaft. Jeder junge Spieler kann davon profitieren. Seine Leistung ist seit Monaten sensationell." Beim 6:2-Kantersieg der Münchner in der Champions League bei RB Salzburg trug sich Boateng per Kopfballtreffer sogar in die Torschützenliste ein.