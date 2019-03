Ende nach fast genau neun Jahren in der Nationalmannschaft: Jerome Boateng ist einer von drei Weltmeistern - allesamt Profis des FC Bayern - die Bundestrainer Jogi Löw am Dienstag aussortierte. Ebenso wie Verteidiger-Kollege Mats Hummels und Offensivmann Thomas Müller wird Boateng kein Spiel mehr für das DFB-Team machen. Diese Entscheidung teilten Löw, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und Co-Trainer Markus Sorg den drei Spielern persönlich mit.

Boateng zeigt Verständnis für Löws Entscheidung

Boateng hat sich nun auf Instagram ausführlich zur Entscheidung des Bundestrainers geäußert. In dem Post schreibt der 30-Jährige von einem "aufrichtigen Gespräch" mit Löw. Boateng werde "nicht weiter Teil des DFB-Teams sein", so die klare Aussage. Löw habe den Rauswurf damit begründet, dass "er in Zukunft jungen Spielern die Bühne bieten möchte und besonders im Hinblick auf die anstehenden Turniere der Mannschaft ein neues Gesicht geben möchte." Über dem Post sind vier Bilder zu sehen, die Boateng beim WM-Finale 2014 zeigen.

"Anderer Abschied gewünscht"

Zum Ende des Posts macht Boateng aber deutlich, dass er sich "natürlich einen anderen Abschied für uns gewünscht" hätte - und nimmt damit auch Bezug auf das DFB-Aus seiner Mitspieler Hummels und Müller. Boateng letztes Spiel für die Nationalmannschaft war somit am 13. Oktober 2018 in der Nations League in Holland (0:3). Fast genau neun Jahre zuvor hatte der Innenverteidiger sein Debüt gegeben - am 10. Oktober 2009 beim 1:0 in der WM-Qualifikation gegen Russland.