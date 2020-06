Boateng-Hand, Schalke-Krise, kein Heimvorteil: Wolff Fuss über Folgen der Geisterspiele im Liga-Endspurt

Es gibt ein Leben ohne Zuschauer in den Stadien, aber es ist nicht dasselbe. Mittlerweile habe ich mich an das Gedämpfte, Spartanische, Familiäre in den Bundesliga-Spielstätten sogar schon etwas gewöhnt. Etwas neidisch blicke ich auf die Ersatzspieler und Delegationsmitglieder, die seit dem vergangenen Wochenende auf ihren Mund-Nasen-Schutz verzichten durften . Die Damen und Herren von Presse und Fernsehen noch nicht. Ich habe es aufgegeben, das zu hinterfragen. Und wenn ich mit meinem Maskenauftritt vor der Kamera dazu beitragen kann, dass niemand die aktuelle Lage unterschätzt, dann hat das auch sein Gutes.

Nur gut 20 Prozent der Heimspiele werden gewonnen

Durch eben jene Scheiben ist es nahezu ausgeschlossen, dass einer der Akteure auf oder neben dem Spielfeld auf etwas Gesagtes reagiert. Er kann es nicht hören. Was sich allerdings hält, ist der Gedanke daran, inwieweit Zuschauer im Stadion Spiele beeinflusst hätten. Ob das Handspiel von Boateng in Dortmund als strafbar geahndet worden wäre? Ob auf Schalke nach 13 Spielen in Folge ohne Sieg, Härtefallantrag-Posse und der Freistellung von Vereinsfahrern nicht umfangreichere personelle Veränderungen vollzogen worden wären? Wir werden es nie erfahren. Was wir wissen ist, dass in diesen Zeiten nur gut 20 Prozent der Heimspiele gewonnen werden. Normalerweise ist dieser Wert mindestens doppelt so hoch.