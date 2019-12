Boateng und Tolisso angeschlagen ausgewechselt: FC Bayern gibt Verletzungs-Update

Der FC Bayern München hat bei den angeschlagen ausgewechselten Corentin Tolisso und Jerome Boateng "leichte Entwarnung" gegeben. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte, wurde bei Tolisso eine neurogene Muskelverhärtung im linken Oberschenkel festgestellt. Boateng laboriere an einer neurogenen Muskelverhärtung in der linken Wade. Wie lange die beiden Stars aussetzen müssen, prognostizierte der Verein nicht.