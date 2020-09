DHB-Boss Bob Hanning über Zuschauergelder im Handball: "Die wichtigsten Einnahmen der Vereine"

Bob Hanning hat die Bedeutung von Zuschauereinnahmen in der Coronavirus-Pandemie für die Handballklubs hervorgehoben. Diese machten 25 bis 30 Prozent des Gesamtetats eines Bundesligisten aus und seien "mit dem Spieltags-Sponsoring die wichtigsten Einnahmen der Verein", erläuterte der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) und Manager des Bundesligisten Füchse Berlin in einem Interview des Kicker. Bei den Fernsehgeldern bemühte Hanning einen Vergleich mit den Summen, die im Fußball fließen: "Die Fernsehgelder für die ganze Saison im Handball sind in etwa so hoch wie die Prämien für die erste Runde im DFB-Pokal."

Start der neuen Bundesliga-Saison am 1. Oktober

Insgesamt stehe einem erfolgreichen Neustart des deutschen Profihandballs mit Blick auf die am 1. Oktober beginnende neue Saison nichts mehr im Wege, meinte Hanning. Nach aktuellem Stand dürfen dann bis zu 2100 Fans in die Hallen, nachdem die vergangene Saison abgebrochen und THW Kiel zum deutschen Meister erklärt worden war. "Meine Grundhaltung ist bekannt, ich hätte gerne die vergangene Saison zuende gespielt, aber da habe ich mich natürlich der Mehrheit gebeugt", betonte Hanning, der den Beschluss, die neue Spielzeit am 1. Oktober starten zu lassen, mittrug.

Zu der möglicherweise variierenden Verteilung der Zuschauer je nach Standort und lokalem Infektionsgeschehen sagte der 52-Jährige: "Ich freue mich für jeden Fan, der, egal wo, in die Hallen darf, denn er bedeutet den mittelfristigen Weg zurück in die Normalität. Als Erstes müssen wir Sicherheit anbieten." Man müsse jede Entscheidung individuell betrachten, für jede Halle, für jede Stadt, für jedes Bundesland. " 20 Prozent aller Plätze nutzen zu dürfen, ist ein guter Start, aber es darf keinen Neid geben, wenn einer mal mehr als der andere in die Halle lassen darf."

DHB-Boss Hanning wirbt für hohe Ziele